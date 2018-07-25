Atatürk'e hakaretten tutuklanan Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı

Anıtkabir'de provokasyon maksadıyla çektiği görüntüyü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Safiye İnci tutuklandı. İnci'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Atatürk'e hakaretten tutuklanan Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı24 Temmuz 2018, Salı
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ya pkk yada isid ile bagi var bunun kesin eger chp bir oyunu degil ise gundemi degistirmek icin
ESAS KABAHAT SENİ YETİSTİREN ANNE VE BABANINDIR...……...
SAFIYE DENILEN BU HAIN HANIM KENDINI TERÖRISTLERE SATMIS BIR MAHLUKTUR SÖYLEDIKLERI YALNIZ YALANDAN IBAREDTIR MAKSADLARI TÜRKIYEYE ZARAR VERMEKTIR BUNLARIN ANA BABALARI KIM BILIR NE HAINLERDIR ASLIN BUNLARDAN BASLIYACAKSIN.
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