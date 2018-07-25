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  • Atatürk'e hakaretten tutuklanan Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı

Atatürk'e hakaretten tutuklanan Safiye İnci'nin ifadesi ortaya çıktı

24 Temmuz 2018, Salı

Anıtkabir'de provokasyon maksadıyla çektiği görüntüyü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Safiye İnci tutuklandı. İnci'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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tepki tepki

ya pkk yada isid ile bagi var bunun kesin eger chp bir oyunu degil ise gundemi degistirmek icin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.07.2018 04:15
KARTAL KARTAL

ESAS KABAHAT SENİ YETİSTİREN ANNE VE BABANINDIR...……...

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 24.07.2018 13:06
istderieno istderieno

SAFIYE DENILEN BU HAIN HANIM KENDINI TERÖRISTLERE SATMIS BIR MAHLUKTUR SÖYLEDIKLERI YALNIZ YALANDAN IBAREDTIR MAKSADLARI TÜRKIYEYE ZARAR VERMEKTIR BUNLARIN ANA BABALARI KIM BILIR NE HAINLERDIR ASLIN BUNLARDAN BASLIYACAKSIN.

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evet4
hayır0
cevapla 24.07.2018 12:36
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