Yol Durumu

Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

21 Temmuz 2018, Cumartesi

Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret ettiği videoyu internette paylaşan provokatör Safiye İnci, gözaltına alındı.

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