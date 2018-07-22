Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı

Anıtkabir'in önünde Atatürk'e hakaret ettiği videoyu internette paylaşan provokatör Safiye İnci, gözaltına alındı.
Atatürk'e hakaret edip sosyal medyada yayınladı21 Temmuz 2018, Cumartesi
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