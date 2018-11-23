İzmir'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen ve Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden olan heykel, yeniden yapıldı.
Atatürk'e benzemeyen heykel yenilendi23 Kasım 2018, Cuma
- Atatürk'e benzemeyen heykel yenilendi
- Müge Anlı'da bugün şok gelişme! Babasını öldüren ailenin yanında kalan Sevil Gezer canlı yayında neler anlattı?
- Müge Anlı'da bugün gerçekler ortaya çıktı! Küçük Aslı'yı kaçıran hala Asiye Hanım canlı yayında neler anlattı?
- Bilimle sanat buluştu
- 122 yolcusuyla birlikte gövdesinin üzerine iniş yaptı
- Başkan Erdoğan'dan temel atma töreninde önemli açıklamalar
- Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe'ye silahlı saldırı girişimi!
- Başkan Erdoğan Latin Amerika'ya gidiyor
- Cem Özer yoğun bakımdan sonra ilk kez konuştu
- Maç yok! 50 bin kişi stada akın etti!
- Çorlu'daki tren kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Sivil trafik polisleri denetim yaptı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.