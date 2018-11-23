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Atatürk'e benzemeyen heykel yenilendi

23 Kasım 2018, Cuma

İzmir'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen ve Atatürk'e benzemediği gerekçesiyle tartışmalara neden olan heykel, yeniden yapıldı.


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