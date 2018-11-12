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Atatürk'e benzemeyen heykel yeniden tasarlanacak

12 Kasım 2018, Pazartesi

KDV hariç 60 bin TL'ye mal olan Atatürk heykelinin, Atatürk'e benzememesi nedeniyle birçok kişi Buca Belediyesi'ne şikayet dilekçesi yazdı.


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