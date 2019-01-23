Atatürk tüccarı Yılmaz Özdil kendisini eleştirenlere hakaretler yağdırdı

Sözde muhaliflik adına her türlü hakaret ve iftiraya başvuran Yılmaz Özdil, 2500 liraya Atatürk kitabı satarak yaptığı vurgunu eleştiren insanlara hakaretler yağdırdı. Özdil kendisini eleştiren halka "adi ve alçak" dedi.
KENDİSİ HAKARETTE SINIR TANIMIYOR
Her fırsatta basın özgürlüğünden dem vuran, muhaliflik adına çeşitli hakaret ve iftiralara sarılan Özdil, kendisini eleştiren vatandaşlara ve basına ise tahammül edemedi. Özdil, Atatürk üzerinden yaptığı sömürüyü eleştiren halka "adi ve alçak" dedi.
SÖMÜRÜYLE MİLYONLARI CEBE İNDİRDİ
Özdil'in "adi ve alçak" diyerek saldırdığı insanlar, Atatürçülük üzerinden yapılan sömürüyü ve cebe inen milyonlarca lirayı eleştirmişti.
Kısa sürede 2500 liradan kitap satın alacak 1881 kişi bulmayı başaran Yılmaz Özdil, Atatürk sömürüsünden 4.7 milyon lirayı cebine indirdi.
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