Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi son uçuşun kalkış iznini Bakan Turhan verdi

Atatürk Havalimanı'nın tarihine geçen son tarifeli uçuşunu Hava Trafik Kontrol Kulesi'nden takip eden Ulaştırma ve Altyapı BakanıCahit Turhan, Singapur'a uçmak için pist başına gelen THY uçağına kalkış iznini verdi. Kaptan pilot aracılığıyla uçağın yolcularına seslenen Turhan, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Sizleri Atatürk Havalimanı'nın tarifeli son yolcuları olarak uğurlamaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.
Atatürk Havalimanı'ndaki tarihi son uçuşun kalkış iznini Bakan Turhan verdi06.04.2019 09:16
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