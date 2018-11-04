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Atatürk Havalimanı'ndaki kaza anı böyle görüntülendi

04 Kasım 2018, Pazar

Atatürk Havalimanı'nın apronunda personel servisiyle uçak bagajını taşıyan traktörün kazası güvenlik kameralarına böyle yansıdı.


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