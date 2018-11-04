Atatürk Havalimanı'nın apronunda personel servisiyle uçak bagajını taşıyan traktörün kazası güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Atatürk Havalimanı'ndaki kaza anı böyle görüntülendi04 Kasım 2018, Pazar
- Atatürk Havalimanı'nda personel servisi kaza yaptı
- Atatürk Havalimanı'ndaki kaza anı böyle görüntülendi
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