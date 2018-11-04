Atatürk Havalimanı'nda personel servisi kaza yaptı 04 Kasım 2018, Pazar

Atatürk Havalimanı apronunda personel servisiyle uçaklara bagaj taşıyan traktör çarpıştı. Kazada 9 çalışan yaralandı.

Türk Hava Yolları'na yer hizmetleri veren TGS'ye ait traktör ile uçakların içini temizlemeye giden personeli taşıyan servis aracı Atatürk Havalimanı apronunda kaza yaptı. Apronda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın Atatürk Havalimanı'nda bulunan N bölgesi yakınlarında meydana geldiği öğrenildi.