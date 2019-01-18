Haberler Web TV Atatürk Havalimanı’nda karne tatili yoğunluğu

Atatürk Havalimanı’nda karne tatili yoğunluğu

18 Ocak 2019, Cuma

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından başlayan yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen tatilciler, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları