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Atatürk Havalimanı'nda gergedan boynuzu operasyonu

08.02.2019 13:58

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 14 milyon 500 bin lira değerinde olduğu belirtilen 21 gergedan boynuzu, gergedan boynuzu parçası ve 7 paket içerisinde yırtıcı yaban hayvanı tırnağı ele geçirildi.


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