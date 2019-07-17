15 Temmuz hain darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nda yaşananlarla ilgili 159 sanığın yargılandığı davada karar günü bugün. Davayı ilk günden ber yakından takip eden 15 Temmuz Derneği, vatandaşları duruşmanın yapılacağı Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na davet etti.
Atatürk Havalimanı davasında karar günü! 150 sanık için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor17.07.2019 09:42
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