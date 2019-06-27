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Ataşehir'de tehlikeli yolculuk

27.06.2019 23:48

Ataşehir'de kamyonet kasasındaki kağıt dolu çuvalların üzerinde yolculuk yapan 5 kişi, trafik polisi aracı durdurunca kaçtı. Kamyonet sürücüsüne ise ceza yazıldı.


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