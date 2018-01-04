Ataşehir'de istinat duvarı böyle çöktü

Ataşehir'de otopark inşaatı sırasında istinat duvarının çöktüğü o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Ataşehir'de otopark inşaatı sırasında istinat duvarında çökme meydana geldi. 2 araç göçükte kalırken, çevrede büyük panik yaşandı. İstinat duvarının çökmesi saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde öncelikle bir çatırdama sesinin duyulduğu görülüyor. Çatırdamanın ardından istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkılıyor.
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