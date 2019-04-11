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Ataşehir’de feci kaza: Minibüse ok gibi saplandı

11.04.2019 17:56

İstanbul Ataşehir’de kontrolden çıkan bir minibüs refüjü aşarak karşı yönden gelen servis aracına feci şekilde çarptı. Minibüsün, servis aracına adeta ok gibi saplandığı kazada minibüs sürücüsü yaralandı. Servis aracında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.


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