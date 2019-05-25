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Ataşehir'de can pazarı! Çocukları açılan battaniyeye atıp ikinci kattan atladı

25.05.2019 12:54

İstanbul Ataşehir'de çıkan yangında 3 çocuğunu mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye atan kadın ikinci kattan atladı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, kadın ve çocukları hastaneye kaldırıldı.


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