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Ataşehir'de 9 katlı iş merkezinde yangın

15 Ağustos 2018, Çarşamba

Ataşehir'de yeni yapılan 9 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Boş olan binadan çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Edinilen bilgilere göre olay Küçükbakkalköy Mahallesi Işıklar Caddesi üzerinde yeni yapılan 9 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Binanın dış cephesinde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine Kayışdağı, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın yeni olması nedeniyle katların boş olduğu öğrenildi. Yangından yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

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