Ataşehir'de yeni yapılan 9 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Boş olan binadan çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Edinilen bilgilere göre olay Küçükbakkalköy Mahallesi Işıklar Caddesi üzerinde yeni yapılan 9 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Binanın dış cephesinde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Olay yerine Kayışdağı, Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın yeni olması nedeniyle katların boş olduğu öğrenildi. Yangından yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ataşehir'de 9 katlı iş merkezinde yangın15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile İphone telefonunu kırıp Samsung telefon aldı
- Ataşehir'de 9 katlı iş merkezinde yangın
- İstanbul’da kadının kafatasının kırıldığı feci kaza kamerada
- İş dünyasından ortak deklarasyon
- Katar vatandaşı yarım milyon Katar riyalini Türk lirasına çevirdi
- Ünlü piyanistten milli duruş
- Bursa'da otobüs devrildi
- Başkan Erdoğan: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulanacak
- Başkan Erdoğan duyurdu: ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız
- AK Parti 17 yaşında
- İşte AK Parti'nin başarılarla dolu 17 yılının hikayesi
- "Eşime baktın" dedi baltayla saldırdı...Dehşet anları kamerada
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.