Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Binali Yıldırım tehdidi 24 Ocak 2019, Perşembe

CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenen ve Battal İlgezdi'nin sağ kolu olarak bilinen Abdullah Der, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. Kendi istedikleri isimlerin seçimlerde aday olamaması ya da kadro bulamaması durumunda CHP'ye oy vermeyeceği tehdidinde bulunan Der, "İsterseniz beni partiden atın. Oyun Binali Yıldırım'a" dedi.