CHP'li Ataşehir Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenen ve Battal İlgezdi'nin sağ kolu olarak bilinen Abdullah Der, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. Kendi istedikleri isimlerin seçimlerde aday olamaması ya da kadro bulamaması durumunda CHP'ye oy vermeyeceği tehdidinde bulunan Der, "İsterseniz beni partiden atın. Oyun Binali Yıldırım'a" dedi.
Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Binali Yıldırım tehdidi24 Ocak 2019, Perşembe
- Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Binali Yıldırım tehdidi
- Türkiye'den Venezuela uyarısı!
- Çavuşoğlu'ndan Suriye'de güvenli bölge açıklaması
- Mevlüt Çavuşoğlu: ABD FETÖ’nün karanlık yüzünü gördü
- Ankara'da ekmek fırını yandı
- Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun tarihe geçen Filistin konuşması
- Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'ye selam
- Venezuela'da halk Maduro'ya sahip çıkmak için sokaklara döküldü
- Maduro'dan ABD'ye sert tepki: Tüm diplomatik ilişkiler kesildi
- Maduro'yu devirmek için düğmeye bastılar...
- ABD'den Venezuela'da darbe planı: Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdılar
- Aydın Karakimseli'nin anlattığı ibretlik 'Emanet' hikayesi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.