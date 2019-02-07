Atalay Filiz hakkında önemli gelişme 07 Şubat 2019, Perşembe

İstanbul'da öğretmen Fatma Kayıkçı, Ankara'da da Göktuğ Demiraslan ve sevgilisini öldürmekten üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz hakkında, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'nın dosyaya gönderdiği raporda, Atalay Filiz'in suç tarihinde cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.