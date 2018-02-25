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ATAK'lar YPG mevzilerini vurdu

24 Şubat 2018, Cumartesi
TSK Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı, 36 gününde de başarı ile sürüyor... Cinderes'teki terör mevzileri Türk helikopterleri tarafından gece saatlerinde bombalandı. Savaş uçakları ise Mabetli ve Şeran'daki hedefleri imha etti. İşte milli gururumuz ATAK'ın YPG'nin terör yuvalarını vurduğu o anlar.
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