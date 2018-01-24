ATAK'lar yerli üretim Cirit'le Afrin'deki hedefleri vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesinde başlattığı harekat kapsamında teröristlerin bulunduğu hedefler, gece boyunca aralıklarla vuruldu. Harekat kapsamında tankların yanı sıra milli taarruz helikopteri T-129 ATAK da ilk kez görev aldı. Yerli üretim ATAK helikopterlerinin teröristlere ait hedeflere yönelik atışlarını görüntülendi. Afrin'in batısındaki terör hedefleri, lazerle titizlikle işaretlenmesinin ardından ATAK helikopterlerince vuruldu, harekat sırasında yeril üretim "Cirit" füzeleri de kullanıldı.
ATAK'lar yerli üretim Cirit'le Afrin'deki hedefleri vurdu24 Ocak 2018, Çarşamba
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