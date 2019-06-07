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ATAK taarruz helikopterlerinin Pençe Harekatı'ndaki gece operasyonu görüntüleri kamerada (Video)

07.06.2019 16:37

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, ATAK helikopterlerinin gece operasyonu görüntüleri de yer aldı.


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