Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, ATAK helikopterlerinin gece operasyonu görüntüleri de yer aldı.
ATAK taarruz helikopterlerinin Pençe Harekatı'ndaki gece operasyonu görüntüleri kamerada (Video)07.06.2019 16:37
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