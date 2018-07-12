ATAK helikopterleri Brüksel semalarında 11 Temmuz 2018, Çarşamba

Yerli ve milli ATAK helikopterleri Brüksel semalarında... Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'nun en kuvvetleri orduları arasında yer alıyor. NATO üyesi ülkelerin hava kuvvetlerine askeri helikopterler geçiş töreni düzenledi. O törene yerli ve milli 2 ATAK helikopteri de katıldı. İşte o anlar...