Yol Durumu

ATAK helikopterleri Brüksel semalarında

11 Temmuz 2018, Çarşamba

Yerli ve milli ATAK helikopterleri Brüksel semalarında... Türk Silahlı Kuvvetleri NATO'nun en kuvvetleri orduları arasında yer alıyor. NATO üyesi ülkelerin hava kuvvetlerine askeri helikopterler geçiş töreni düzenledi. O törene yerli ve milli 2 ATAK helikopteri de katıldı. İşte o anlar...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları