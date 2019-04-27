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ATAK helikopterinin Türk Bayrağı'na selamı

27.04.2019 15:23

Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl şehit edilen İsmail Cesur'un intikamı alındı, operasyon dönüşü Atak helikopterleri askerleri selamladı.


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