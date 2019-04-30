ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı

TUSAŞ ATAK-2 olarak bilinen Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinim tam boy modelini hazırladı. İDEF-19’ta vitrine çıkartılan helikopter katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.
ATAK-2 taarruz helikopteri İDEF’te görücüye çıktı30.04.2019 16:03
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