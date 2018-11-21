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At keserken yakalanan baba-oğuldan şok sözler!

21 Kasım 2018, Çarşamba

Kayseri'de kırsalda bir ev kiralayan baba-oğul, at keserken jandarma ekiplerine yakalandı. At kesen baba-oğul, kendilerini "Atları yiyecektik" diyerek savundu.


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