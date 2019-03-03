Aşkı için minareye çıkıp 'Her yer Trabzon' diye bağırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesiyle birlikte kız istemeye giden koyu Fenerbahçe taraftarı Hasan Sağlam (22), müstakbel kayınpederi Cengiz Baltacı'dan "Trabzonsporlu olmayana kız vermem" yanıtı alınca, minareye çıkıp, "Bundan sonra Trabzonsporluyum, bize her yer Trabzon" diye bağırdı.
Aşkı için minareye çıkıp 'Her yer Trabzon' diye bağırdı03.03.2019 12:51
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