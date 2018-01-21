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Askerler için dua eden Kılıçdaroğlu'nu yuhaladılar

20 Ocak 2018, Cumartesi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Almanya'da CHP'lilere seslendigi konuşmada Afrin operasyonunda yer alan askerler için dua edince, salondaki CHP'liler tarafından yuhalandı.
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