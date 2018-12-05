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Askeriyede Fatih Bucak için çekilen video hakkında soruşturma başlatıldı

05 Aralık 2018, Çarşamba

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta bir askeriyede Fatih Bucak için çekilen video hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kaynak: Fatih Bucak için çekilen video hakkında soruşturma başlatıldı.


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