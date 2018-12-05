Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta bir askeriyede Fatih Bucak için çekilen video hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kaynak: Fatih Bucak için çekilen video hakkında soruşturma başlatıldı.
Askeriyede Fatih Bucak için çekilen video hakkında soruşturma başlatıldı05 Aralık 2018, Çarşamba
- İzmir'de işçileri taşıyan otobüs otomobille çarpışıp takla attı: 36 yaralı
- Askeriyede Fatih Bucak için çekilen video hakkında soruşturma başlatıldı
- Denizli’de okul servisine saldırı
- Müge Anlı'da duygu dolu anlar! Babasının bakıcıya bırakıp gittiği küçük Masal ailesine kavuştu! 5 Aralık
- Hatay'da bir termal otelde yangın çıktı
- ATM sırasında 90 yaşındaki kadına uçan tekme attı
- İstanbul'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
- Mehmetçik zorlu şartlarda vatan nöbetinde
- Pencereden atlayan kadını havada yakaladılar
- Kendini asker olarak tanıtan hırsızlık zanlısı kuyumcudan 11 bin TL’lik altını böyle çaldı
- Adana'da iki TIR şoförü ölü bulundu
- Zeytinburnu’nda 5 katlı bir iş yerinde yangın
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.