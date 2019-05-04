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Askeri birlikleri teftiş eden Maduro: Savaşma zamanı geldi

04.05.2019 11:47

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kendisini devirmek istediği iddia edilen askerlerle bir araya geldi. Darbecilere karşı "savaşma zamanı geldi" açıklaması yapan Maduro, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ile beraber Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri askerlerine “tekrar birlikteyiz” şeklinde hitap etti.


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