Askeri birlikleri teftiş eden Maduro: Savaşma zamanı geldi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro kendisini devirmek istediği iddia edilen askerlerle bir araya geldi. Darbecilere karşı "savaşma zamanı geldi" açıklaması yapan Maduro, Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ile beraber Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri askerlerine “tekrar birlikteyiz” şeklinde hitap etti.
Askeri birlikleri teftiş eden Maduro: Savaşma zamanı geldi04.05.2019 11:47
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