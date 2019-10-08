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Askeri birlikler Suriye’deki üs bölgelerine hareket etti

08.10.2019 00:55

Hatay istikametinden gelen askeri konvoy, Kilis’in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye’ye geçiş yaptı. Komandoların Membiç sınırındaki El Bab’da konuşlanacağı bildirildi.


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