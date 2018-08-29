Bayram tatilinde izni için memleketi Ordu'ya gelen er Emin Karakuş, annesine fındık bahçesinde sürpriz yaptığı anlara ilişkin görüntüleri, sosyal medyada yayınladı. Görüntüleri izleyenler duygusal anlar yaşadı...
Askerden annesini ağlatan sürpriz29 Ağustos 2018, Çarşamba
- 4. Reform eylem grubu toplantısı
- Askerden annesini ağlatan sürpriz
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