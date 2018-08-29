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Askerden annesini ağlatan sürpriz

29 Ağustos 2018, Çarşamba

Bayram tatilinde izni için memleketi Ordu'ya gelen er Emin Karakuş, annesine fındık bahçesinde sürpriz yaptığı anlara ilişkin görüntüleri, sosyal medyada yayınladı. Görüntüleri izleyenler duygusal anlar yaşadı...

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