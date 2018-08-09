Asker uğurlama eğlencesinde maganda dehşeti kamerada

Bahçelievler'de bir asker uğurlamasında magandalar, çevredeki vatandaşlara aldırmadan defalarca havaya ateş açtılarBahçelievler'de asker uğurlama eğlencesinde insanların hayatını hiçe sayan magandaların havaya ateş açma anları kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, askere giden arkadaşını uğurlamak isteyen grup, akşam saatlerinde konvoy halinde gezmeye başladı. Caddede korna çalarak dolaşan konvoy içerisindeki bazı magandalar çevrede bulunan vatandaşlara ve küçük çocuklara aldırış etmeden havaya ateş etmeye başladı. Mermilerin havada uçuştuğu o anlarda cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kameralara yansıyan görüntülerde birçok kişi eğlendiği sırada magandalar silahlarını çıkararak havaya ateş açmaya başlıyor. Art arda havaya ateş açan magandalar daha sonra konvoyla birlikte görüntüden kayboluyor.
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