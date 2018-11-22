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Asiye'den "Dayan Yüreğim"

22 Kasım 2018, Perşembe

Sen Anlat Karadeniz dizisi 31. bölümüyle Atv'de izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde eğlenceli dakikalar yaşanırken final sahnesinde Fatih'in vurulması herkesi derinden etkiledi. Öte yandan, dizide Asiye karakterine hayat veren Öykü Gürman'ın söylediği Dayan Yüreğim şarkısı bölüme damga vuran sahnelerden biri oldu.


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