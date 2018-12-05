Asgari Ücret Tesbit Komisyonu'nun bu yılın ilk toplantısı yarın yapılacak. Yeni asgari ücretler ne kadar olacak; Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bu sorunun cevabını veriyor.
Asgari ücret için ilk buluşma yarın05 Aralık 2018, Çarşamba
- Asgari ücret için ilk buluşma yarın
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