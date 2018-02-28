ASELSAN'ın yeni oyuncağı STOP teröristlere korku salacak
27 Şubat 2018, Salı
Aselsan tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi STOP Sistemi, gece ve olumsuz görüş şartlarında çıplak gözle görülemeyen hedefleri tespit edebilme, hedefleri otomatik olarak tanıma, takip edebilme ve atış yapılabilme kabiliyetine sahip.
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