ASELSAN'dan yeni tanıtım filmi 03 Ocak 2019, Perşembe

ASELSAN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cümlelerini kullanarak modern silah sistemlerini sergilediği bir video hazırladı ve 'ASELSAN'ımız var' başlığı ile takipçileri ile paylaştı.