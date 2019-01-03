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ASELSAN'dan yeni tanıtım filmi

03 Ocak 2019, Perşembe

ASELSAN, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cümlelerini kullanarak modern silah sistemlerini sergilediği bir video hazırladı ve 'ASELSAN'ımız var' başlığı ile takipçileri ile paylaştı.


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