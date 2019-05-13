Haberler Web TV Artvin'de fuhuş operasyonu! Tam 110 kadın...

Artvin'de fuhuş operasyonu! Tam 110 kadın...

13.05.2019 15:04

Artvin Hopa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 40 kişi gözaltına alındı. 110 yabancı uyruklu kadın yakalayan emniyet güçleri, bu kadınların işlemlerinin bitmesinin ardından hepsini sınır dışı etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları