Artvin Borçka'da şiddetli yağış sonrası heyelan ve sel (Video) 28.09.2019 10:58

Artvin'in Borçka ilçesinde sağanak yağış sel ve heyelanlara neden oldu. İlçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı. Taşkın nedeniyle bazı yollar kapandı. Dere taşkını sonucu bazı binaların alt katlarını su bastı. Can kaybının yaşanmadığı olayda, derelerin taşmasına bağlı olarak hasar meydana geldi. İşte heyelan ve selden ilk görüntüler...

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Bazı evlerde kısmi su baskınlarının olduğunu dile getiren Doruk, "Kısmi su baskınlarımız var ama şu anda bunlar kontrol edilebilir düzeyde. Bölgede yağış yavaşlamaya başladı." dedi.

Doruk, bazı yolların kısa süreliğine ulaşıma kapandığını belirterek, Artvin-Hopa kara yolunun da önlemlerin alınmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldığını kaydetti.

Öte yandan Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker de bölgeye giderek, ilgililerden bilgi aldı ve çalışmaları yakından takip etti.