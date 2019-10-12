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Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda tarihi başarı! İbrahim Çolak dünya şampiyonu oldu

12.10.2019 22:22

Son dakika haberine göre Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde dünya şampiyonu oldu. 2018 Avrupa Şampiyonası’nda halka aletinde gümüş madalyaya uzanan İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihinin en iyi derecesini elde etmişti.


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