Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri07 Aralık 2018, Cuma
- Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri
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