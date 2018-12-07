Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri 07 Aralık 2018, Cuma

Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.