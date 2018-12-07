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Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri

07 Aralık 2018, Cuma

Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.


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