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Arsenal’in yıldızı Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe ile İstanbul’da ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin setini ziyaret etti

18.02.2019 09:54

Arsenal’in yıldızı Mesut Özil, önceki gün nişanlısı Amine Gülşe ile İstanbul’a geldi. İkili, dün de hayranı oldukları ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin setini ziyaret etti.


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