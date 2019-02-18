Arsenal’in yıldızı Mesut Özil, önceki gün nişanlısı Amine Gülşe ile İstanbul’a geldi. İkili, dün de hayranı oldukları ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin setini ziyaret etti.
Arsenal’in yıldızı Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe ile İstanbul’da ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin setini ziyaret etti18.02.2019 09:54
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- Arsenal’in yıldızı Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe ile İstanbul’da ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin setini ziyaret etti
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