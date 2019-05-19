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Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı! 'Terminatör'e atılan uçan tekme anları kameralara böyle yansıdı

19.05.2019 13:44

'Terminatör' Arnold Schwarzenegger, Güney Afrika'da katıldığı bir etkinlikte tekmeli saldırıya uğradı! Aldığı darbe Schwarzenegger'i yıkmazken, arkadan uçan tekmeyi atan kişi yere düştü ve kıskıvrak yakalandı. O anlar ise kameralara yansıdı! Ünlü aktör daha sonra resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu.


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