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Arnavutköy'deki fabrika yangını tamamen söndürüldü

19.03.2019 09:36

Arnavutköy'de bir kimya fabrikasında dün çıkan yangın tamamen söndürüldü.İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden 85 araç ve 175 personel yangına müdahale etti.


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