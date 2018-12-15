İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir gecekonduda çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Yangının yaydığı yoğun duman yan binaya dolunca, çok sayıda kişi içeride mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için binanın önüne bir kamyonet yaklaştırılırken içeride kalan vatandaşlar birinci kattan kamyonetin üzerine atladı. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Arnavutköy'de yangın paniği! Kamyonetle kurtarıldılar15 Aralık 2018, Cumartesi
- Başkan Erdoğan: "Bedelini çok ağır ödetiriz"
- Başkan Erdoğan: "Terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktır"
- Başkan Erdoğan: "Onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz"
- Başkan Erdoğan: "Şimdi inşallah İzmir'i de alacağız"
- Başkan Erdoğan'a Denizli vatandaşından sevgi seli
- Arnavutköy'de yangın paniği! Kamyonetle kurtarıldılar
- Terör örgütü PKK/YPG'lilerden Sarı Yeleklilere destek çağrısı
- İyice saçmaladılar! 'Erdoğan bir bira içseydi...'
- Başakşehir - Galatasaray maçının VAR'ı Barış Şimşek oldu
- Dairelerine bakmak için inşaata gelen yaşlı adam asansör boşluğuna düşerek öldü
- Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi açılıyor
- İşte YPG'nin Tel Abyad'daki karargahı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.