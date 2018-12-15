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Arnavutköy'de yangın paniği! Kamyonetle kurtarıldılar

15 Aralık 2018, Cumartesi

İstanbul Arnavutköy'de bulunan bir gecekonduda çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. Yangının yaydığı yoğun duman yan binaya dolunca, çok sayıda kişi içeride mahsur kaldı. Mahsur kalanları kurtarmak için binanın önüne bir kamyonet yaklaştırılırken içeride kalan vatandaşlar birinci kattan kamyonetin üzerine atladı. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.


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