Haberler Web TV Arnavutköy'de kamyon tekerleği küçük çocuğa böyle çarptı! O anlar kamerada

Arnavutköy'de kamyon tekerleği küçük çocuğa böyle çarptı! O anlar kamerada

11.07.2019 11:56

Arnavutköy'de iddiaya göre bir araçtan fırlayan tekerlek, kaldırımda annesi ile birlikte bekleyen küçük bir çocuğa çarptı. Feci olay kameralara saniye saniye yansıdı.


Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda meydana geldi. Bir araçtan fırladığı tahmin edilen otomobil lastiği, kaldırım kenarında annesi ile birlikte bekleyen minik bir çocuğa çarptı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.


Sosyal medyadan paylaşılan feci görüntülerde hızla yuvarlanan bir lastik önce kaldırıma çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle sekerek hızlanan lastik, annesi ile birlikte kaldırımda bekleyen çocuğa yöneliyor. Anne son bir hamle ile hem kendini hem çocuğunu lastikten kurtarmaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor. Lastiğin çarptığı çocuk yere savruluyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları