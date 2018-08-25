Yol Durumu

Arnavutköy'de fabrika yangını

25 Ağustos 2018, Cumartesi

Son dakika haberine göre Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları