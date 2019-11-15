Arka Sokaklar oyuncularının inanılmaz değişimleri 15.11.2019 17:36

2006'da ilk bölümünü yayınlayan Arka Sokaklar dizisinin başarılı oyuncuları adeta gözler önünde yaşlarının tüm evresini tamamlandı. Küçükler büyüdü, yetişkinler yaş aldı. Arka Sokaklar oyuncularının eski ve yeni hallerini sizler için hazırladık. Çok şaşıracaksınız.