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Arjantin’de milletvekiline silahlı saldırı anı kameralara yansıdı (Video)

11.05.2019 16:40

Arjantin'de bir milletvekili ve devlet yetkilisi, Arjantin Ulusal Kongre binası yakınında silahlı saldırıya uğradı. Milletvekilinin yaralandığı; yanındaki devlet yöneticisinin hayatını kaybettiği saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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