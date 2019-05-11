Arjantin'de bir milletvekili ve devlet yetkilisi, Arjantin Ulusal Kongre binası yakınında silahlı saldırıya uğradı. Milletvekilinin yaralandığı; yanındaki devlet yöneticisinin hayatını kaybettiği saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Arjantin’de milletvekiline silahlı saldırı anı kameralara yansıdı (Video)11.05.2019 16:40
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