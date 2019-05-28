Arjantin'de kan donduran olay! Evsizlerin üzerine alkol döküp yaktı

Arjantin’de bir adam, sokakta yatan evsizlerin üzerine alkol döküp yaktı. Yaşanan olayı, saldırganın arkadaşı cep telefonu ile kaydetti.
Arjantin'de kan donduran olay! Evsizlerin üzerine alkol döküp yaktı28.05.2019 12:11
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