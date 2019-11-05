Arınç'ın "KHK faciadır" söylemleri üzerinden AK Parti'yi karalamak isteyen Fatih Portakal FETÖ'cü Ercan Gün'ü beslemeye devam ediyor 05.11.2019 18:30

Bülent Arınç'ın, AK Parti'den sert tepkiyle karşılanan "KHK Faciadır" sözlerine bir yorum da Amerikan beslemesi FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan geldi. Portakal, Bülent Arınç'ın sözleri üzerinden AK Parti'yi karalamaya çalışarak "Hepiniz oradaydınız, bu insanlar sizin yüzünüzden hayatını kaybetti, hepsinin vebali üstünüzde" dedi. Portakal, AK Parti'yi bu şekilde asılsız iddialarla hedef alırken FETÖ'cü kumpasların tetikçisi Ercan Gün'ün hala FOX TV'de Haber Müdürü olması ve FOX TV'nin terör şüphelisi bu şahsa hala maaş veriyor olması tepki çekti.